Учёные рассказали, сколько сохраняется коронавирус на смартфонах

Коронавирус может сохраняться на поверхности смартфонов, а также на купюрах и металлических поручнях месяц. При комнатных температурах коронавирус «живёт» на гладких поверхностях 28 дней.
Этот факт выяснили специалисты Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями, результаты исследования
На них вирус может сохраняться при температуре 20 градусов тепла до месяца, при 30 градусах выше нуля — до трёх недель, и только при 40 градусах тепла SARS-CoV-2 живёт всего несколько суток.
Наибольшую опасность в этом плане представляют смартфоны, так как их не подвергают регулярной дезинфекции.
По состоянию на 11 октября в мире выявлено свыше 347 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в мире насчитывается более 37 млн заболевших.
Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные из Самарского университета им. Королёва разработали технологию, позволяющую создавать сверхтонкие фотокамеры практически с нулевой толщиной.
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