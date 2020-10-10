Учёные рассказали, сколько сохраняется коронавирус на смартфонах

https://static.news.ru/photo/b5bbd5c8-0c01-11eb-a654-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Коронавирус может сохраняться на поверхности смартфонов, а также на купюрах и металлических поручнях месяц. При комнатных температурах коронавирус «живёт» на гладких поверхностях 28 дней.

Этот факт выяснили специалисты Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями, результаты исследования представлены в издании Virology Journal. Наибольшую опасность в плане сохранения вируса таят в себе непористые поверхности — это стёкла, включая поверхности мобильных телефонов, бумажные и полимерные купюры, предметы из нержавеющей стали.

На них вирус может сохраняться при температуре 20 градусов тепла до месяца, при 30 градусах выше нуля — до трёх недель, и только при 40 градусах тепла SARS-CoV-2 живёт всего несколько суток.

Наибольшую опасность в этом плане представляют смартфоны, так как их не подвергают регулярной дезинфекции.

По состоянию на 11 октября в мире выявлено свыше 347 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в мире насчитывается более 37 млн заболевших.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные из Самарского университета им. Королёва разработали технологию, позволяющую создавать сверхтонкие фотокамеры практически с нулевой толщиной.