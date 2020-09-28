В России придумали сверхтонкие линзы для камер смартфонов

https://static.news.ru/photo/83f9f918-0222-11eb-818f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные из Самарского университета им. Королёва разработали технологию, позволяющую создавать сверхтонкие фотокамеры практически с нулевой толщиной.

Специалисты придумали, как можно изготавливать максимально компактные линзы для небольших камер, которые используются в смартфонах, видеорегистраторах и камерах наблюдения.

У нас давно практически вся электроника планарная (сверхтонкая. — NEWS.ru), но размеры оптики в тех же смартфонах мешают сделать их ещё тоньше. А наш объектив превращается в плёнку на поверхности такой же плёночной электроники. Оптика наконец-то сможет сравняться по компактности с электроникой, — сказал агентству РИА Новости профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета Роман Скиданов.

В основе открытия лежит система Кассегрена, применяющаяся в создании телескопов с XVII века. Также важную роль в разработке сыграла технология, позволяющая изготавливать гармонические линзы с высокой точностью.

Учёные отметили, что для получения изображения размер линзы может быть значительно меньше её фокусного расстояния.

Уникальность нашей камеры в минимизации её размеров, и к камере уже проявляют интерес зарубежные производители смартфонов. Кроме того, концепция компактного объектива была предложена для проекта Starshot, направленного на запуск аппарата к звезде Альфы Центавра, и сегодня мы официально участвуем в этом проекте, — добавил Скиданов.

Ранее NEWS.ru писал, что стали известны размеры самого компактного iPhone, который должен выйти в этом году.