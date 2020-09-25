Стали известны размер и название самого компактного iPhone 12

https://static.news.ru/photo/e0470e82-ff2e-11ea-b2d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В новом поколении телефонов iPhone все-таки появится смартфон с небольшим экраном. Он получит название 12 mini.

The Verge со ссылкой на инсайдера DuanRui опубликовал снимки упаковки чехлов для новых аппаратов Apple. На них значатся четыре модели — iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. У первого смартфона диагональ экрана будет составлять 5,4 дюйма, у второго и третьего — 6,1, а последний получит гигантскую 6,7-дюймовую панель.

iPhone 12 mini

iPhone 12 / 12 Pro

iPhone 12 Pro Max



Silicone Case Stickers pic.twitter.com/bWaFiWG9Ht — DuanRui (@duanrui1205) September 25, 2020

О компактном смартфоне в новой линейке iPhone говорили давно. Название mini совпадает с тем, как в компании обозначают уменьшенные гаджеты, наподобие планшета iPad mini. Однако самым маленьким из ныне выпускаемых смартфонов Apple останется iPhone SE (2020) с диагональю дисплея 4,7 дюйма.