Стали известны размер и название самого компактного iPhone 12

В новом поколении телефонов iPhone все-таки появится смартфон с небольшим экраном. Он получит название 12 mini.
The Verge со ссылкой на инсайдера DuanRui опубликовал снимки упаковки чехлов для новых аппаратов Apple. На них значатся четыре модели — iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. У первого смартфона диагональ экрана будет составлять 5,4 дюйма, у второго и третьего — 6,1, а последний получит гигантскую 6,7-дюймовую панель.
iPhone 12 mini iPhone 12 / 12 Pro iPhone 12 Pro Max
О компактном смартфоне в новой линейке iPhone говорили давно. Название mini совпадает с тем, как в компании обозначают уменьшенные гаджеты, наподобие планшета iPad mini. Однако самым маленьким из ныне выпускаемых смартфонов Apple останется iPhone SE (2020) с диагональю дисплея 4,7 дюйма.
Ранее стало известно, что компания Apple может представить iPhone 12 уже 13 октября в рамках специального мероприятия. Предзаказ на смартфон станет доступен 16 октября. Соответствующую информацию представил портал Apple Insider со ссылкой на источник. По имеющимся данным, вместе со смартфонами ожидается премьера меток AirTag и полноразмерных беспроводных наушников AirPods Studio. Кроме того, в ближайшее время ожидается запуск iPhone 5G, писал NEWS.ru.