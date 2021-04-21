Один час до деменции: учёные рассказали об опасности недосыпания

Регулярное недосыпание повышает риск развития деменции в старости со всеми вытекающими осложнениями. Особенно это касается людей среднего возраста, предупредили исследователи из Франции, Великобритании и Финляндии.
Специалисты проанализировали данные исследования, проходившего в 1985–1988 годах в Великобритании,
Результаты показали, что во всех возрастных группах риск развития старческого слабоумия оказался на 30% выше у тех, кто постоянно недосыпает или отводит на ночной отдых не более шести часов. При этом социально-демографические, поведенческие и прочие факторы не учитываются. Они могут лишь усугублять ситуацию.
Наблюдения за добровольцами ведутся до сих пор.
Нормальная продолжительность сна — не менее семи часов в сутки, уточнили исследователи.
Ранее о том, что недостаточный сон может привести к развитию у человека стойких когнитивных нарушений, вплоть до слабоумия, сообщали учёные Медицинского колледжа Университета штата Пенсильвания, США.