Один час до деменции: учёные рассказали об опасности недосыпания

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Регулярное недосыпание повышает риск развития деменции в старости со всеми вытекающими осложнениями. Особенно это касается людей среднего возраста, предупредили исследователи из Франции, Великобритании и Финляндии.

Специалисты проанализировали данные исследования, проходившего в 1985–1988 годах в Великобритании, передаёт «Царьград». Тогда в нём приняли участие больше десяти тысяч госслужащих в возрасте от 35 до 55 лет.

Результаты показали, что во всех возрастных группах риск развития старческого слабоумия оказался на 30% выше у тех, кто постоянно недосыпает или отводит на ночной отдых не более шести часов. При этом социально-демографические, поведенческие и прочие факторы не учитываются. Они могут лишь усугублять ситуацию.

Наблюдения за добровольцами ведутся до сих пор.

Нормальная продолжительность сна — не менее семи часов в сутки, уточнили исследователи.

Ранее о том, что недостаточный сон может привести к развитию у человека стойких когнитивных нарушений, вплоть до слабоумия, сообщали учёные Медицинского колледжа Университета штата Пенсильвания, США.