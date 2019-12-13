https://static.news.ru/photo/2680c832-1e18-11ea-b729-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pexels/pixabay.com

Американские учёные из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете обнаружили в ходе исследования продукты, которые вызывают бессонницу. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на MedicalXpress.

Исследователи выяснили, что, отказавшись от продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов, человек может улучшить качество сна и избавиться от бессонницы.

Когда уровень сахара в крови быстро растёт, ваш организм реагирует, выпуская инсулин, и в результате снижение уровня сахара в крови может привести к выбросу гормонов, таких как адреналин и кортизол, которые могут нарушать сон, — привели слова исследователей в издании.

К продуктам с высоким содержанием рафинированных углеводов относятся: сахар, белый хлеб, белый рис, кетчуп и другие.

Соответственно, хороший сон вызывают продукты с низким содержанием рафинированных углеводов — те, которые богаты клетчаткой.

Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты из Калифорнийского университета Беркли выяснили факторы, влияющие на хороший спокойный сон. Они разработали пять правил хорошего сна.