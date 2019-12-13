Американские учёные из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете обнаружили в ходе исследования продукты, которые вызывают бессонницу. Об этом
Исследователи выяснили, что, отказавшись от продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов, человек может улучшить качество сна и избавиться от бессонницы.
Когда уровень сахара в крови быстро растёт, ваш организм реагирует, выпуская инсулин, и в результате снижение уровня сахара в крови может привести к выбросу гормонов, таких как адреналин и кортизол, которые могут нарушать сон, — привели слова исследователей в издании.
К продуктам с высоким содержанием рафинированных углеводов относятся: сахар, белый хлеб, белый рис, кетчуп и другие.
Соответственно, хороший сон вызывают продукты с низким содержанием рафинированных углеводов — те, которые богаты клетчаткой.
Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты из Калифорнийского университета Беркли выяснили факторы, влияющие на хороший спокойный сон. Они разработали пять правил хорошего сна.
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