Учёные обнаружили опасность электронных сигарет для полости рта

https://static.news.ru/photo/0ab0fa12-a1a5-11ea-950e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уже через три месяца использования электронных сигарет на основе глицерина во рту развивается патогенная микрофлора. Об этом сообщили пародонтологи из Университета штата Огайо. Результаты исследования опубликовали на портале Science Advances.

Исследователи сравнили образцы зубного налета у курильщиков традиционных сигарет, вейперов и некурящих людей. Выяснилось, что микробный профиль любителей электронных сигарет хуже, чем у курильщиков традиционных. Кроме того, состав бактерий в полости рта курящих вейпы соответствовал микрофлоре больных хроническим пародонтитом.

Негативный эффект также обнаружен у тех, кто «парил» жидкости без никотина. Учёные пришли к выводу, что на микрофлору полости рта влияет не вредное вещество, а пары глицерина. Они приводят к размножению болезнетворных бактерий и гибели полезных микроорганизмов.

По словам учёных, это может привести к разнообразным болезням, включая инфекционное воспаление дёсен, потерю зубов и даже онкологию.

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