Учёные нашли простой способ профилактики рака молочной железы

https://static.news.ru/photo/0b2a0288-9c2b-11ea-a602-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/freestocks-photos-7014431

Чтобы усилить сопротивляемость иммунитета, необходимо включить в рацион пищу, которая содержит омега-3 жирные кислоты. К такому выводу пришли американские учёные из Медицинского центра Университета Небраски.

Они выяснили, что этот тип кислот задействован в стимуляции выработки Т-клеток, которые влияют на усиление ответной реакции организма в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Оказалось, что множество случаев заболевания раком молочной железы связаны с гормональными сбоями, сообщает Clinical & Experimental Metastasis. Таким образом, существенно снизить риск развития онкологии можно с помощью правильного питания и здорового образа жизни.

Эксперимент традиционно проводился на грызунах. Мыши, которые получали корм, насыщенный этими кислотами, в два раза меньше болели раком молочной железы.

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, содержатся, например, в рыбьем жире, орехах и брюссельской капусте. Поэтому именно на них следует обратить внимание, формируя «рацион здоровья».

Ранее NEWS.ru писал, что женщины, которые в своём рационе используют клетчатку, имеют на 8% ниже риск развития онкологического заболевания по сравнению с теми, кто использует стандартный набор продуктов.