Учёные нашли новый препарат для лечения COVID-19

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Учёные провели клинические исследования нового препарата для лечения коронавируса — иммуномодулятора пегинтерферон лямбда. Тестирование показало, что лекарство помогает быстро вылечить COVID-19 в лёгкой и средней форме.

В исследовании приняли участие 60 пациентов, заражённых коронавирусной инфекцией. Заболевших разделили на две группы: одной группе давали пегинтерферон лямбда, другой — плацебо. На седьмой день у 80% человек, принимавших лекарство, вирусная нагрузка опустилась ниже обнаруживаемого уровня. У группы, которая принимала плацебо, только у 40%.

Как пишет The Lancet Respiratory Medicine, препарат ускоряет очищение организма от патогена на три дня. Однако принимать его нужно сразу после начала заболевания, чтобы предотвратить более серьёзную форму COVID-19.

Ранее Минздрав РФ выпустил новую, десятую по счёту, версию методических рекомендаций по коронавирусу.

Из списка исключён «Азитромицин» — антибиотик широкого спектра действий из подгруппы полусинтетических азалидов. При этом в перечне рекомендуемых препаратов сохранились «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Умифеновир», «Гидроксихлорохин» и «Интерферон-альфа», сообщал NEWS.ru.