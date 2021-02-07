Минздрав обновил список препаратов для лечения COVID-19

Новую, десятую по счёту, версию методических рекомендаций по коронавирусу выпустил Минздрав РФ. Документ опубликован на сайте ведомства.
Ранее в рекомендациях значились шесть препаратов для лечения вируса. На этот раз из списка исключён «Азитромицин». Это антибиотик широкого спектра действий из подгруппы полусинтетических азалидов. При этом в перечне рекомендуемых препаратов сохранились «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Умифеновир», «Гидроксихлорохин» и «Интерферон-альфа».
Как
Таким образом, «Азитромицин» рекомендуется только для пациентов с тяжёлой степенью внебольничной пневмонии.
Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав РФ не исключил возможности внутриутробного заражения коронавирусом. Предполагается. что он может поражать плаценту матери. Об этом говорится в новой версии временных методических рекомендаций по профилактике и лечению болезни.