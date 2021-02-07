Минздрав обновил список препаратов для лечения COVID-19

https://static.news.ru/photo/1fd2a546-f95a-11ea-a940-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новую, десятую по счёту, версию методических рекомендаций по коронавирусу выпустил Минздрав РФ. Документ опубликован на сайте ведомства.

Ранее в рекомендациях значились шесть препаратов для лечения вируса. На этот раз из списка исключён «Азитромицин». Это антибиотик широкого спектра действий из подгруппы полусинтетических азалидов. При этом в перечне рекомендуемых препаратов сохранились «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Умифеновир», «Гидроксихлорохин» и «Интерферон-альфа».

Как пояснили РБК в Минздраве, для некоторых препаратов в настоящее время нельзя сделать однозначный вывод об их эффективности. Их применение возможно по решению врачебной комиссии, если предполагаемая польза для пациента превысит риски.

Таким образом, «Азитромицин» рекомендуется только для пациентов с тяжёлой степенью внебольничной пневмонии.

Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав РФ не исключил возможности внутриутробного заражения коронавирусом. Предполагается. что он может поражать плаценту матери. Об этом говорится в новой версии временных методических рекомендаций по профилактике и лечению болезни.