 Минздрав РФ допустил возможность внутриутробного заражения COVID-19

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Минздрав РФ не исключил возможности внутриутробного заражения коронавирусом. Предполагается. что он может поражать плаценту матери. Об этом говорится в новой версии временных методических рекомендаций по профилактике и лечению болезни.

В документе говорится, что прямые вирусные поражения плаценты весьма вероятны, они могут привести к заражению плода, в связи с чем требуется дополнительное изучение ситуации, пишет ТАСС..

Также отмечается, что инфекция оказывает влияние на кишечник, головной мозг, сердце, поджелудочную железу, почки, селезёнку. Наблюдаются проблемы со свёртываемостью крови в связи с тромбообразованием, описаны кожные проявления COVID.

Есть данные, что SARS‑CoV-2 способен активировать предшествующие хронические инфекционные процессы, — говорится в методических рекомендациях.

Ранее Минздрав опубликова методические рекомендации по организации оказания медпомощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19/ В документе указывалось, что убедительного доказательства вертикальной передачи вируса от роженице новорожденному пока нет. Также нет достоверных данных о передаче вируса с грудным молоком.

Ранее NEWS.ru писал, что через плаценту и с грудным молоком могут передаваться антитела к коронавирусу от матери к ребёнку. Об этом сообщил директор разработавшего вакцину «Спутник V» центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.