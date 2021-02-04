Антитела к COVID могут передаваться от матери к ребенку через плаценту

Через плаценту и с грудным молоком могут передаваться антитела к коронавирусу от матери к ребёнку. Об этом сообщил директор разработавшего вакцину «Спутник V» центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
В интервью ТАСС Гинцбург
Кроме того, учёный отметил, что не имеет значения, как сформировались антитела у матери: после болезни или с помощью вакцинации.
Ранее NEWS.ru писал, что беременные женщины, госпитализированные с коронавирусом, имеют шансы заработать инфаркт в 25 раз чаще, чем здоровые роженицы. А риск возникновения венозной тромбоэмболии у них в два раза выше.