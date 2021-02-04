Антитела к COVID могут передаваться от матери к ребенку через плаценту

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Через плаценту и с грудным молоком могут передаваться антитела к коронавирусу от матери к ребёнку. Об этом сообщил директор разработавшего вакцину «Спутник V» центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

В интервью ТАСС Гинцбург рассказал , что это хорошо известный закон природы: грудное вскармливание способствует тому, что фактически до полугода ребёнок защищён антителами, получаемыми от матери. Причём это могут быть не только антитела к коронавирусу, но и к другим заболеваниям.

Кроме того, учёный отметил, что не имеет значения, как сформировались антитела у матери: после болезни или с помощью вакцинации.

Ранее NEWS.ru писал, что беременные женщины, госпитализированные с коронавирусом, имеют шансы заработать инфаркт в 25 раз чаще, чем здоровые роженицы. А риск возникновения венозной тромбоэмболии у них в два раза выше.