Риск инфаркта у беременных с коронавирусом выше в 25 раз

Беременные женщины, госпитализированные с коронавирусом, имеют шансы заработать инфоркт в 25 раз выше, чем здоровые роженицы. А риск возникновения венозной тромбоэмболии у них в два раза выше.
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Также у рожениц более густая кровь и высокий риск появления тромбов. Все эти факторы вместе очень опасны для здоровья, поэтому медикам рекомендовали пристальнее следить за состоянием будущих мам.
COVID-19 сильно активирует систему гемостаза, приводя к перфузионным нарушениям (нарушению микроциркуляции в сосудах). Поэтому <...> важно не пропустить развитие опасных симптомов, — рассказала газете акушер-гинеколог Надежда Стулева.
Другие эксперты советуют также анализировать наличие сопутствующих заболеваний и наследственность по сердечным заболеваниям.
Ранее NEWS.ru писал, что беременных женщин в возрасте от 35 лет и старше с ожирением Минздрав включил в группу риска по коронавирусу. Особенно если у них есть ещё сопутствующие заболевания вроде диабета и повышенного давления.