Риск инфаркта у беременных с коронавирусом выше в 25 раз

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Беременные женщины, госпитализированные с коронавирусом, имеют шансы заработать инфоркт в 25 раз выше, чем здоровые роженицы. А риск возникновения венозной тромбоэмболии у них в два раза выше.

Соответствующее исследование было опубликовано в медицинском журнале Jama Network. Его провели американские учёные, изучив данные более 400 тысяч беременных в США.

Как пояснили «Известиям» российские эксперты, причиной таких выводов стал тот факт, что при беременности свёртываемость крови повышается в 10 раз.

Также у рожениц более густая кровь и высокий риск появления тромбов. Все эти факторы вместе очень опасны для здоровья, поэтому медикам рекомендовали пристальнее следить за состоянием будущих мам.

COVID-19 сильно активирует систему гемостаза, приводя к перфузионным нарушениям (нарушению микроциркуляции в сосудах). Поэтому <...> важно не пропустить развитие опасных симптомов, — рассказала газете акушер-гинеколог Надежда Стулева.

Другие эксперты советуют также анализировать наличие сопутствующих заболеваний и наследственность по сердечным заболеваниям.

Ранее NEWS.ru писал, что беременных женщин в возрасте от 35 лет и старше с ожирением Минздрав включил в группу риска по коронавирусу. Особенно если у них есть ещё сопутствующие заболевания вроде диабета и повышенного давления.