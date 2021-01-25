Беременных женщин с ожирением 35+ включили в группу риска по COVID

https://static.news.ru/photo/101c2e70-5e9e-11eb-a66b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минздрав

Беременных женщин в возрасте от 35 лет и старше с ожирением Минздрав включил в группу риска по коронавирусу. Особенно если у них есть ещё сопутствующие заболевания вроде диабета и повышенного давления.

Новые методические рекомендации были опубликованы ведомством 25 января.

Группу наиболее высокого риска развития тяжёлых форм COVID-19 составляют беременные старше 35 лет, имеющие избыточную массу тела, ожирение, сахарный диабет и хроническую артериальную гипертензию до беременности, — сказано в документе.

Минздрав напомнил, что дополнительным негативным фактором может стать работа в системе здравоохранения и других профессиях, где нужно общаться с людьми. Также там отметили, что беременность сама по себе создаёт предрасположенность к респираторным вирусным инфекциям. Когда был сезон свиного гриппа, заболеваемость среди этой категории была в районе 27,9%.

Но специалисты ведомства сделали важное замечание: данные о влиянии коронавируса на беременных женщин и детей грудного возраста носят противоречивый характер. Пока нет чётких рекомендаций по диагностике и лечению вируса.

Ранее NEWS.ru писал, что женщинам посоветовали планировать беременность не раньше чем через полгода после вакцинации от коронавируса. Эксперт ВОЗ акушер-гинеколог Любовь Ерофеева призвала всех, кто планирует завести ребёнка, поскорее сделать прививку.