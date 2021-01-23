В ВОЗ дали совет по планированию беременности после вакцинации

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Женщинам посоветовали планировать беременность не раньше, чем через полгода после вакцинации от коронавируса. Эксперт ВОЗ, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева призвала всех планирующих завести ребёнка, поскорее сделать прививку.

Она напомнила, что вакцина создаёт иммунитет для того, чтобы избежать заражения коронавирусом, но сразу после прививки беременеть не рекомендуется.

Тем, кто привился и задумывается о рождении ребёнка, необходимо проконсультироваться с врачом акушером-гинекологом и не беременеть после прививки хотя бы полгода, — сказала она в интервью радио Sputnik.

Также врач посоветовала переболевшим женщинам сначала сдать анализ на антитела и выяснить, насколько хорошо они защищены. Когда человек переносит COVID в лёгкой форме, его иммунитет может быть недостаточно длительным — от трёх до шести месяцев. А вот вакцина дает около двух лет иммунитета.

Беременных женщин Ерофеева призвала от вакцинации отказаться, потому что она может быть опасна для здоровья мамы и малыша.

После лечения COVID-19 организму женщины требуется более длительное восстановление, чем от перенесённого обычного ОРВИ. Об этом Ерофеева рассказала ранее в беседе с NEWS.ru. Нужно обязательно подождать три месяца после полного выздоровления. Поскольку используются различные препараты, которые могут негативно сказаться на эмбриональных клетках и на репродуктивном аппарате.