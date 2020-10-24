Врач рассказала, когда можно беременеть после лечения коронавируса

https://static.news.ru/photo/84db3072-1753-11eb-ada6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Schlesinger/picture alliance/Global Look Press

После лечения COVID-19 организму женщины требуется более длительное восстановление, чем от перенесённого обычного ОРВИ. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

На сегодняшний день число заражённых коронавирусной инфекцией в России остаётся стабильно высоким. COVID-19 не щадит никого — болеют как дети, так и взрослые разных возрастов. По прогнозам специалистов, пандемия быстро не пройдёт и мир уже не станет прежним. Поэтому нужно приспосабливаться к новой реальности и жить дальше. Многие россиянки заочно соглашаются с этим высказыванием и не откладывают запланированную беременность на потом. Как пояснила акушер-гинеколог, если девушка переболела коронавирусом, то ей стоит полноценно восстановиться и только после этого думать о зачатии.

Нужно обязательно подождать три месяца после полного выздоровления. Поскольку используются различные препараты, которые могут негативно сказаться на эмбриональных клетках и на репродуктивном аппарате. Также я бы рекомендовала использовать гормональную контрацепцию в период восстановления. Это поможет сохранить яйцеклетки в неприкосновенности, — рассказала Любовь Ерофеева.

Врач уточнила, что если девушка болеет коронавирусом в лёгкой форме, то начинать принимать гормональные таблетки можно уже с момента первых признаков улучшения самочувствия. При этом дозировки таких контрацептивов должны быть минимальными. Если следовать всем рекомендациям гинеколога, то вероятность родить здорового малыша значительно возрастёт.

Как писал NEWS.ru, некоторые врачи отмечают, что в период пандемии увеличилось число мертворождённых детей. Акушер-гинеколог Маргарита Минасян объяснила, что к такому печальному исходу приводит «отсутствие чётких инструкций по лечению COVID-19 у беременных». В качестве пояснения этого феномена медик также привела нежелание самих рожениц рассказывать врачам о перенесённом коронавирусе. По словам Минасян, китайская инфекция приводит к внутрисосудистому свёртыванию крови. Именно это, в свою очередь, может стать причиной гибели плода.