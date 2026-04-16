Появились подробности состояния избитого в Ачинске подростка Состояние избитого в Ачинске мальчика оценивается как удовлетворительное

Подросток, которого избил агрессивный мужчина в Ачинске, проходит амбулаторное лечение под наблюдением врача-педиатра, сообщили ИС «Вести» в Министерстве здравоохранения Красноярского края. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное. В ведомстве уточнили, что ребенку провели все необходимые обследования.

Ранее сообщалось, что врачи диагностировали у 13-летнего жителя Ачинска, на которого напали с металлической обувной ложкой, множественные гематомы головы, рук и ног. Мать рассказала, что более тяжелых последствий удалось избежать благодаря плотной зимней куртке.

До этого в Ачинске задержали мужчину, избившего подростка ложкой для обуви. Им оказался ранее судимый местный житель 1973 года рождения. Мужчина доставлен в отдел полиции для дачи показаний. Свой поступок он объяснил тем, что подростки шумели в подъезде. В настоящее время полицейские работают с задержанным, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.