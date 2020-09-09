Учёные нашли необычную причину долголетия

Учёные из США выяснили, что оздоровительное воздействие на организм человека низкокалорийной диеты связано с эффектом, вызывающим падение температуры тела. Специалисты изучили влияние внутреннего температурного режима на здоровье и долголетие.
Известно, что у многих видов животных,и у человека в частности, ограниченное потребление калорий улучшает общее состояние и прибавляет годы жизни,
В то же время есть веские научные факты того, что снижение температуры само по себе влияет на долголетие. Однако сложно разделить эффекты снижения температуры и ограничения калорий, — заявил учёный.
Конти вместе с коллегами по институту провели эксперимент, позволивший им дать независимую оценку влиянию данных двух факторов. Они сравнивали метаболическую реакцию при ограничении калорий у двух групп мышей, одну из которых содержали при комнатной температуре 22 градуса Цельсия, а другую — при 30 градусах. При подобной температуре организм грызунов входит в состояние термонейтральности. Это тепловой баланс с окружающим миром, при котором механизм терморегуляции тела неактивен.
Изучив полученную информацию, эксперты обнаружили конкретные метаболиты, отвечающие за изменение температуры тела. Например, специалисты выяснили, что гипоталамус — часть головного мозга, отвечающая за чувство голода и пищевое поведение — у мышей, содержащихся при комнатной температуре, в больших объёмах вырабатывались молекулы оксида азота и нейропептид лейцин-энкефалин.
Позже учёные организовали отдельные эксперименты, показавшие, что во время введения подобных веществ грызунам оздоровительные эффекты низкокалорийных диет возрастают.
Исследователи считают, что в будущем результаты экспериментов позволят разработать препараты, которые помогут людям избавляться от лишнего веса и омолаживать организм без тяжёлых диет или голодания.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники детского перинатального Института Цинциннати (США) и Университета Азабу (Япония) выяснили, что вирусы играют важнейшую роль в эволюции млекопитающих, влияют на их способность размножаться и выживать. Эксперты пришли к таким выводам, изучив лабораторных мышей и человеческие зародышевые клетки.
Одна из научных работ показывает, что транскриптомы зародышей (совокупность всех РНК-транскриптов, или продуктов синтеза клетки) формируют уникальные характеристики сперматозоидов и яйцеклеток для подготовки следующего этапа зарождения жизни. Кроме того, исследователи сосредоточились на суперэнхансерах — надёжных и эволюционно консервативных «регуляторах» генома.
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