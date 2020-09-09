Учёные нашли необычную причину долголетия

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Учёные из США выяснили, что оздоровительное воздействие на организм человека низкокалорийной диеты связано с эффектом, вызывающим падение температуры тела. Специалисты изучили влияние внутреннего температурного режима на здоровье и долголетие.

Известно, что у многих видов животных,и у человека в частности, ограниченное потребление калорий улучшает общее состояние и прибавляет годы жизни, пишет журнал Science Signaling. Нейробиолог Бруно Конти (Исследовательский институт Скриппса в американской Калифорнии) несколько лет назад заметил, что если млекопитающее меньше ест, то температура его тела снижается. По его мнению, это выработанный эволюцией механизм, помогающий животным сохранять энергию до того момента, пока пища снова не станет доступной, так как до 50% съедаемого идёт на поддержание температуры тела.

В то же время есть веские научные факты того, что снижение температуры само по себе влияет на долголетие. Однако сложно разделить эффекты снижения температуры и ограничения калорий, — заявил учёный.

Конти вместе с коллегами по институту провели эксперимент, позволивший им дать независимую оценку влиянию данных двух факторов. Они сравнивали метаболическую реакцию при ограничении калорий у двух групп мышей, одну из которых содержали при комнатной температуре 22 градуса Цельсия, а другую — при 30 градусах. При подобной температуре организм грызунов входит в состояние термонейтральности. Это тепловой баланс с окружающим миром, при котором механизм терморегуляции тела неактивен.

Изучив полученную информацию, эксперты обнаружили конкретные метаболиты, отвечающие за изменение температуры тела. Например, специалисты выяснили, что гипоталамус — часть головного мозга, отвечающая за чувство голода и пищевое поведение — у мышей, содержащихся при комнатной температуре, в больших объёмах вырабатывались молекулы оксида азота и нейропептид лейцин-энкефалин.

Позже учёные организовали отдельные эксперименты, показавшие, что во время введения подобных веществ грызунам оздоровительные эффекты низкокалорийных диет возрастают.

Исследователи считают, что в будущем результаты экспериментов позволят разработать препараты, которые помогут людям избавляться от лишнего веса и омолаживать организм без тяжёлых диет или голодания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники детского перинатального Института Цинциннати (США) и Университета Азабу (Япония) выяснили, что вирусы играют важнейшую роль в эволюции млекопитающих, влияют на их способность размножаться и выживать. Эксперты пришли к таким выводам, изучив лабораторных мышей и человеческие зародышевые клетки.

Одна из научных работ показывает, что транскриптомы зародышей (совокупность всех РНК-транскриптов, или продуктов синтеза клетки) формируют уникальные характеристики сперматозоидов и яйцеклеток для подготовки следующего этапа зарождения жизни. Кроме того, исследователи сосредоточились на суперэнхансерах — надёжных и эволюционно консервативных «регуляторах» генома.