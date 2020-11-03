Приводит к слепоте и гепатиту: почему опасно трогать лицо руками

Люди трогают своё лицо примерно по 40 раз в час. Несмотря на рекомендации врачей, многие россияне не могут избавиться от этой привычки и становятся уязвимы не только для коронавируса, но и других заболеваний. Чем чревато желание прикасаться ко рту и глазам и как его преодолеть, выяснил NEWS.ru.

Привычка трогать лицо руками иногда приводит к заражению кошачьим или собачьим лишаём. Кроме того, таким образом можно подцепить чесотку, пояснила в разговоре с NEWS.ru терапевт Ольга Бурлакова.

Руки — одно из самых грязных мест на нашем теле. Бактерии скапливаются не только на пальцах и ладонях, но и под ногтями. Притрагиваясь ими ко рту, вы рискуете подцепить глистов. Паразиты могут стать причиной болей в животе, нарушения аппетита и проблем с печенью. Через руки, помимо прочего, передаются такие вирусные заболевания, как коронавирус, грипп, а также гепатит. Ольга Бурлакова терапевт и специалист по оздоровлению терапевт и специалист по оздоровлению

Негативные последствия для здоровья несёт и привычка трогать руками глаза. Она может стать причиной возникновения конъюнктивита, рассказала NEWS.ru офтальмолог и член Ассоциации офтальмологов страбизмологов Елена Кудряшова.

Для бактериального конъюнктивита характерно выделение гноя — он успешно лечится антибиотиками. Однако если заболевание носит инфекционный характер, то человек столкнётся ещё с покраснением глаз и отёком. Такой конъюнктивит является самым заразным, лечится тяжелее и может даже сопровождаться помутнением роговицы, пояснила Кудряшова.

Привычка трогать лицо руками также может привести к возникновению окулярного герпеса.

При возникновении герпеса на губах человек руками может перенести его на глаза. Проблема заключается в том, что если однажды такое уже произошло, заболевание будет беспокоить пациента каждый раз, когда у него будет понижаться иммунитет. По мере повторения обострения герпес начнёт охватывать всё большую территорию, что может приводить не только к неприятным ощущениям, но и к потере зрения. Елена Кудряшова офтальмолог и член Ассоциации офтальмологов страбизмологов офтальмолог и член Ассоциации офтальмологов страбизмологов

Не стоит притрагиваться к глазам и при аллергическом конъюнктивите. Это может только усугубить ситуацию, если на руках у человека есть аллерген.

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Прикосновения к лицу также становятся причиной возникновения воспалительных процессов на коже, особенно если на ней находится пудра или тональная основа. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила дерматолог и косметолог Татьяна Егорова.

На лице кожа тоньше, чем на теле, поэтому бактерии там намного быстрее попадают в глубокие слои дермы. Ситуацию может усугубить косметика. Она и так забивает поры, а если к лицу ещё дотронуться грязными руками, то велика вероятность столкнуться с воспалениями. Татьяна Егорова дерматолог, косметолог, трихолог дерматолог, косметолог, трихолог

Если же человека уже беспокоят небольшие воспаления, желание потрогать лицо и вовсе может обернуться большими гнойниками на коже, пояснила Егорова.

Как справиться с тягой

Желание прикасаться к своему лицу бывает естественным и патологическим. В первом случае тяга возникает, когда у человека чешется нос или же он задумался, сидя перед монитором компьютера. Кроме того, под естественным понимается желание потрогать лицо для привлечения внимания. Об этом NEWS.ru заявила клинический психолог и нейропсихолог Александра Кондрахина.

Патологическое желание прикасаться к лицу связано с беспокойством и тревожностью. А когда эти эмоции сопровождают человека большую часть жизни, то подобная реакция (поведение) закрепляется. И он начинает постоянно непроизвольно тянуться к лицу, когда хочет успокоиться, пояснил нейропсихолог.

Подобное поведение также может беспокоить людей, которые очень сильно акцентируют внимание на своей внешности или зависят от мнения окружающих. В таком случае человек начинает невольно тянуться к лицу, чтобы проверить, всё ли с ним в порядке. Происходит это на подсознательном уровне.

Если вас беспокоит привычка притрагиваться к лицу, то следует занять чем-то свои руки. Попробуйте, например, держать в них телефон или мять игрушку-антистресс. Можно переключиться на какие-то занятия или размышления. Александра Кондрахина клинический психолог и нейропсихолог клинический психолог и нейропсихолог

При этом стоит понимать, что человек может побороть желание трогать рот и глаза только в том случае, если он осознаёт проблему и умеет контролировать свои действия, пояснила Кондрахина.