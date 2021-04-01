Трихолог рассказала, почему выпадают волосы и как это остановить

https://static.news.ru/photo/0e9b259c-9382-11eb-aed5-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Röder/imageBROKER.com/Global Look Press

Дерматолог и трихолог Юлия Галлямова рассказала, что нередко волосы выпадают из-за сильного стресса, причём как у женщин, так и у мужчин. Оказалось, что представители сильного пола также страдают от проблем с шевелюрой, просто на них это не всегда заметно, пишет телеканал «Звезда».

У мужчин из-за того, что волосы короткие, они этого не замечают. А вот женщины с длинными волосами конечно замечают обильное выпадение на фоне стресса, — отметила специалист.

Впрочем, останавливать потерю шевелюры можно и нужно. Галлямова уточнила, что из-за такого нарушения сбиваются ритмы обновления волосяного покрова. В это время могут выпадать те волосы, которые должны быть в фазе активного роста.

Рецепт спасения «львиной гривы» весьма прост — нужно просто избавиться от источника стресса, тогда ритмы обновления волос вернутся в норму. Тем не менее на восстановление потребуется какое-то время. Другое же дело, когда проблема не исчезает сама собой после возвращения в нормальное психическое состояние.

Третий вариант возможен, когда такое идёт обильное выпадение волос, но система саморегуляции организма не срабатывает и обратно ритм не восстанавливается. Мы называем это хроническим телогенным выпадением волос, — добавила медик.

Ранее NEWS.ru писал, что врач-трихолог Ирина Котова рассказала, о каких заболеваниях может свидетельствовать появление перхоти. По её словам, периодическое шелушение может быть как особенностью организма и считаться абсолютно нормальной, так и может говорить о самых разнообразных диагнозах.