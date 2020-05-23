Телеврач Мясников оценил реальное количество больных COVID-19

https://static.news.ru/photo/a88a76dc-9d1d-11ea-8732-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главврач одной из московских больниц и телеведущий Александр Мясников пересчитал официальные данные по количеству заражённых коронавирусом в России. По мнению медика, в стране осталось около 130 тысяч пациентов, из которых лишь семь тысяч человек — тяжелобольные.

Нужно тех, кто заразился в последнее время. Получается, что на данный момент активных заразившихся в России около 130 тысяч. Остальные 200 тысяч не инфицированы, не больны — они здоровы и иммунны! — цитирует Мясникова «МК».

По мнению медика, половина заразившихся, учтённых в государственной статистике, не имеют симптомов COVID-19. Мясников добавил, что тяжелобольными оказываются лишь 10% госпитализированных пациентов, а значит, таких в России — около семи тысяч.

По информации Роспотребнадзора, к утру 23 мая в стране выздоровели 108 тысяч из почти 336 тысяч пациентов с подтверждённым коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, 20 мая столичный мэр Сергей Собянин заявил, что только в больницы Москвы ежедневно поступают более тысячи тяжелобольных пациентов с COVID-19. Ранее градоначальник говорил, что количество бессимптомных носителей вируса в городе может быть втрое выше учтённого властями.