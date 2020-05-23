Тайвань испытает вакцину от коронавируса на людях осенью

https://static.news.ru/photo/f5268060-9cb1-11ea-9f13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

Заместитель главы администрации Тайваня Уильям Лай заявил, что местные учёные собираются испытать создаваемую ими вакцину от COVID-19 на людях. Работы ведутся в лаборатории института здравоохранения в городе Чжунань на северо-западе острова.

После разговора с разработчиками препарата Уильям Лай отметил, что испытания на добровольцах можно будет начать уже осенью 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Уильям Лай также заявил, что сотрудники института уже серьёзно помогали властям, когда на острове боролись с эпидемией атипичной пневмонии (в 2003 году) и эпидемией птичьего гриппа (в 2005 году).

Ранее NEWS.ru сообщал, что научный сотрудник ГНЦ «Вектор» Наталья Думченко рассказала о тестировании вакцины от коронавируса. Первыми добровольцами в проверке станут учёные центра. По её словам, отобраны люди от 18 до 60 лет. Все они здоровы и не имеют хронических заболеваний. Всего нашли около 70 человек.