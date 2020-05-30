Пока тысячи медучреждений по всей стране перепрофилированы под приём пациентов с коронавирусом, многие больные остаются без должной медицинской помощи. Так, по сообщениям врачей, миллионы наших соотечественников страдают от хронических болей в спине и суставах. Заболевания опорно-двигательного аппарата являются главной причиной инвалидизации в нашей стране. Тяжёлые поражения суставов всё чаще выявляют у молодых людей.

В России наблюдается «тихая» эпидемия болевых синдромов, связанных с проблемами опорно-двигательного аппарата, как заявил в ходе онлайн-конференции руководитель Междисциплинарного центра боли и отделения неврологии городской клинической больницы им. С. И. Спасокукоцкого профессор Михаил Шаров. Он отметил, что каждый второй пациент, который приходит к врачу первичного звена, жалуется на различную боль. Чаще всего она возникает в суставах и спине.

Самая распространённая патология опорно-двигательного аппарата среди россиян — остеоартроз. Это группа дегенеративных заболеваний суставов невоспалительного характера, которые проявляются дистрофическими изменениями в хрящевой ткани. Болезнь является главной причиной инвалидизации людей старше 60 лет, отметил Михаил Шаров. Чаще всего она возникает в коленных, голеностопных, тазобедренных и лучевых суставах.

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Пациенты с поражениями в суставах живут в среднем на шесть-восемь лет меньше. Главная причина — прямая связь этой патологии с кардиологическими нарушениями, онкологическими и респираторными заболеваниями. Как сообщил Шаров, процесс дегенеративного разрушения суставов запускает в организме механизмы развития многих смертельных заболеваний. Кроме того, почти у всех пациентов отмечается на фоне постоянной боли угнетённое психологическое состояние и депрессия.

Болевой синдром опорно-двигательного аппарата у пожилых людей — действительно распространённая проблема во всём мире, сообщил в беседе с NEWS.ru хирург Владимир Хорошев. В первую очередь это связано с тем, что после 35–37 лет на 1% каждый год в организме снижается выработка гормона эстрогена. Он является важнейшим компонентом в синтезе гиалуроновой кислоты. Это базовый строительный материал для формирования хрящевой и костной ткани.

Суставы начинают утрачивать свою природную эластичность, потому что базового строительного материала не поступает в должном количестве. Ткани начинают разрушаться, покрываться сетью мельчайших трещинок. Именно поэтому важно не только лечить последствия, но и справляться с причиной, то есть обеспечивать организм необходимыми веществами. Владимир Хорошев хирург и кардиолог хирург и кардиолог

Уже к 2025 году более 60% людей в мире будут страдать хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сообщил в беседе с NEWS.ru ортопед-травматолог Андрей Литвиненко. Он отметил, что каждый год растёт число молодых пациентов с остеоартрозами, грыжами межпозвоночных дисков. Эти заболевания до недавнего времени были присущи людям старшего возраста. Сейчас же такой диагноз может быть поставлен человеку 1997 года рождения.

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Врач выделяет несколько причин смещения возрастных границ. Во-первых, плохая экологическая обстановка, во-вторых, повальный лишний вес и недостаток физической активности. Люди с сидячей работой рискуют получить старческие поражения суставов уже смолоду. Длительное нахождение в одной позе провоцирует застой крови. Суставы, мышцы, кости не получают необходимого питания. Это способствует возникновению патологий.

Для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата врачи настоятельно рекомендуют поддерживать нормальный вес. Также важна коррекция плоскостопия, которое, по оценкам медиков, есть у 70% россиян. Обязательно ношение специализированных стелек для обуви, иначе при ходьбе будет страдать весь опорно-двигательный аппарат.