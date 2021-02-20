Стоматолог рассказал о влиянии масок на зубы и дёсны

https://static.news.ru/photo/34b4225c-b016-11e9-9977-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

У людей могут возникнуть кариес и заболевания дёсен при частом ношении масок. Причина в том, что из-за средства защиты человек чаще дышит, появляется сухость, которая и приводит к неприятным последствиям.

Кроме того, у человека может появиться неприятный запах изо рта, рассказал российский стоматолог Геннадий Шаргородский телеканалу «Звезда».

Кроме описанных проблем на слизистой ротовой полости могут появиться трещины и тёмные пятна. Виной тому бактерии, которые скапливаются на маске и при дыхании через рот попадают на слизистую или вообще не покидают ротовую полость.

Микробы, которые находятся в полости рта, не имеют возможности выйти наружу... Ведь маска защищает не вас от всех, а всех от вас, — сказал Шаргородский.

Он порекомендовал людям чаще чистить зубы и полоскать рот водой, а также больше пить, покупать сосательные леденцы и жевательные резинки без сахара, чтобы слюна выделялась чаще.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство здравоохранения рекомендовало женщинам, заражённым коронавирусом, надевать защитные маски во время родов. Такая мера, впрочем, будет применяться в индивидуальном порядке с учётом возможных противопоказаний, связанных со здоровьем будущей мамы, уточнила главный акушер-гинеколог Минздрава Лейла Адамян.