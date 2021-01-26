Женщинам с коронавирусом придётся рожать в защитных масках

https://static.news.ru/photo/48d187c4-5ff7-11eb-b7c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Министерство здравоохранения рекомендовало женщинам, заражённым коронавирусом, надевать защитные маски во время родов. Такая мера, впрочем, будет применяться в индивидуальном порядке с учётом возможных противопоказаний, связанных со здоровьем будущей мамы, уточнила главный акушер-гинеколог Минздрава Лейла Адамян.

При этом, добавила она, речь не идёт о том, чтобы находиться в маске постоянно. В период потуг, когда происходит максимальная физическая активность, её можно на время снять. Однако сразу после рождения ребёнка средством индивидуальной защиты придётся воспользоваться вновь.

Роды могут продолжаться несколько часов, а медицинская маска защищает персонал, оказывающий помощь роженице и новорождённому, — приводит слова Адамян РИА Новости.

Помимо прочего, Минздрав рекомендовал перенёсшим коронавирус женщинам сохранить грудное вскармливание путём сцеживания молока. Возобновить естественное вскармливание можно, когда и мать, и ребёнок получат по два отрицательных теста на коронавирус.

Как писал NEWS.ru, женщинам посоветовали планировать беременность не раньше чем через полгода после вакцинации от коронавируса. Эксперт ВОЗ акушер-гинеколог Любовь Ерофеева призвала всех, кто планирует завести ребёнка, поскорее сделать прививку.