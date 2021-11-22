Стало известно, кому нельзя есть капусту

Людям, страдающим панкреатитом и болезнями кишечника, не рекомендуется употреблять капусту и следует крайне ограничить блюда из неё. Об этом в интервью РИА Новости рассказала эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова.

По слова медика, в первую очередь запрет на употребление капусты касается людей с болезнями кишечника. Особенно опасна капуста при энтероколите. Причиной этого является большое количество клетчатки, которая как минимум спровоцирует вздутие живота и метеоризм, а как максимум приведёт к обострению заболевания.

Грубые волокна делают капусту пищей, которая тяжело переваривается. Овощ будет вреден для тех, кто перенёс операцию на желудочно-кишечном тракте, когда организм восстанавливается, а также для маленьких детей до двух лет, — рассказала Татьяна Бочарова.

Она также отметила, что капуста вредна для больных панкреатитом. Пациенты с таким диагнозом могут употреблять её только в варёном или тушёном виде, не более 100 граммов в день.

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