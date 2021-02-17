Не болезнь, а особенность: врачи озвучили новый подход к лечению сколиоза

Более 40% жителей Земли страдают от искривления позвоночника. В 80% случаев причины развития заболевания неизвестны. Как правило, сколиоз выявляют в подростковом возрасте — 10-14 лет, когда начинается интенсивный рост организма. Ещё 15-20 лет назад больных этой патологией усиленно лечили — заковывали в корсет, делали операцию, применяли мануальную терапию. Сегодня врачи по-другому смотрят на искривление позвоночника. Как сообщили NEWS.ru медики, сколиоз нужно лечить, только если он доставляет беспокойство. В противном случае можно нанести здоровью вред.

Сколиоз — это не совсем болезнь, а «отражение неидеальной биомеханической модели организма», сообщил NEWS.ru врач мануальной терапии консультативно-диагностического центра амбулаторной травматологии и ортопедии городской клинической больницы № 17 Станислав Унмут. Взрослея, организм приспосабливается к искривлению и человек спокойно живёт с ним. В большинстве случаев неровная спина не приводит к тяжёлым патологиям, такой подход озвучил врач. Иногда лечение сколиоза с помощью мануальной терапии может даже ухудшить состояние пациента.

Очень часто, если имеются какие-то блоки в позвоночнике — это компенсация. То есть на них позвоночник держится. Если снять эти блоки мануальной терапией, то сколиоз будет прогрессировать. Мы к сожалению знаем такие случаи, когда после сеанса, случалось резкое ухудшение. Человек встаёт со стола с идеально ровной спиной, а потом «рассыпается», то есть спина становится ещё более неровной, сколиоз усиливается. Станислав Унмут врач мануальной терапии консультативно-диагностического центра амбулаторной травматологии и ортопедии городской клинической больницы № 17 врач мануальной терапии консультативно-диагностического центра амбулаторной травматологии и ортопедии городской клинической больницы № 17

Оперативное лечение сколиоза чаще необходимо лишь в детском и подростковом возрасте, когда идёт резкое ухудшение состояния. Из-за бурного роста организма болезнь быстро прогрессирует. Может появиться рёберный горб. Это не только некрасиво, но и негативно скажется на работе сердца и лёгких в будущем. Если пациент вырос, и печальная участь его миновала, беспокоится не о чем. Ухудшение состояния, в таком случае, может возникнуть только после тяжёлой травмы.

Раньше пугали тем, что внутренние органы со временем деформируются у больных сколиозом. На самом деле это не обязательное осложнение, у организма взрослого большой запас прочности. Максимум во что это может вылиться — небольшие проблемы с органами пищеварения. Запором или изжогой, — отметил врач.

При этом во взрослом возрасте сколиоз грозит более частыми болями и напряжением в спине и шее. Человек будет ощущать постоянный дискомфорт.

Облегчить состояние можно с помощью грамотного массажа, лечебной физкультуры, физиотерапии. Главная задача — укрепить мышцы, которые чрезмерно расслаблены и, наоборот, растянуть спазмированные. Мануальная терапия подходит для снятия боли, по мнению Унмута, «только в качестве единичных сеансов», когда имеющийся дискомфорт невозможно снять другими методами.

Сергей Булкин/NEWS.ru

У взрослых людей действительно сколиоз не прогрессирует. Если человек доживает до 25 лет с 3-й степенью патологии, вряд ли она превратиться в 4-ю к 50 годам. Существует другая опасность — различные осложнения, которые могут привести даже к инвалидности, сообщил в разговоре с NEWS.ru ортопед-травматолог Андрей Литвиненко.

У человека со сколиозом появляется остеохондроз. Это заболевание позвоночника, при котором межпозвоночные диски утрачивают способность к нормальному функционированию. Повышается вероятность грыж и протрузий межпозвонковых дисков. Также у людей с искривлением возникает корешковый синдром — сдавливание спинномозговых корешков с последующей болью. Чем раньше диагностирован у человека сколиоз, тем больше вероятность прогрессирования патологии, добавил врач. Например, если болезнь обнаружили в подростковом возрасте, уже к 50 годам стоит ждать неприятных сюрпризов. Хорошая новость — этого можно избежать.

Даже если спина у человека пока не болит, нужно ей заниматься. Важно поддерживать мышечный корсет. Упражнения, массаж, приём витаминов, ограничение некоторых физических нагрузок. Андрей Литвиненко ортопед-травматолог ортопед-травматолог

Чтобы сохранить спину, врач советует заниматься лечебной физкультурой, держать осанку, когда работаете или едете за рулём, носить удобную обувь и делать упражнения на растяжку. Даже БАДы помогут сохранить здоровье позвоночника. Укрепляют костную и мышечную ткань препараты кальция, фосфора и витамин Д3, отметил Литвинеко.