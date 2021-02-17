Не болезнь, а особенность: врачи озвучили новый подход к лечению сколиоза

Более 40% жителей Земли страдают от искривления позвоночника. В 80% случаев причины развития заболевания неизвестны. Как правило, сколиоз выявляют в подростковом возрасте — 10-14 лет, когда начинается интенсивный рост организма. Ещё 15-20 лет назад больных этой патологией усиленно лечили — заковывали в корсет, делали операцию, применяли мануальную терапию. Сегодня врачи по-другому смотрят на искривление позвоночника. Как сообщили NEWS.ru медики, сколиоз нужно лечить, только если он доставляет беспокойство. В противном случае можно нанести здоровью вред.
Сколиоз — это не совсем болезнь, а «отражение неидеальной биомеханической модели организма», сообщил NEWS.ru врач мануальной терапии консультативно-диагностического центра амбулаторной травматологии и ортопедии городской клинической больницы № 17 Станислав Унмут. Взрослея, организм приспосабливается к искривлению и человек спокойно живёт с ним. В большинстве случаев неровная спина не приводит к тяжёлым патологиям, такой подход озвучил врач. Иногда лечение сколиоза с помощью мануальной терапии может даже ухудшить состояние пациента.
Очень часто, если имеются какие-то блоки в позвоночнике — это компенсация. То есть на них позвоночник держится. Если снять эти блоки мануальной терапией, то сколиоз будет прогрессировать. Мы к сожалению знаем такие случаи, когда после сеанса, случалось резкое ухудшение. Человек встаёт со стола с идеально ровной спиной, а потом «рассыпается», то есть спина становится ещё более неровной, сколиоз усиливается.
Оперативное лечение сколиоза чаще необходимо лишь в детском и подростковом возрасте, когда идёт резкое ухудшение состояния. Из-за бурного роста организма болезнь быстро прогрессирует. Может появиться рёберный горб. Это не только некрасиво, но и негативно скажется на работе сердца и лёгких в будущем. Если пациент вырос, и печальная участь его миновала, беспокоится не о чем. Ухудшение состояния, в таком случае, может возникнуть только после тяжёлой травмы.
Раньше пугали тем, что внутренние органы со временем деформируются у больных сколиозом. На самом деле это не обязательное осложнение, у организма взрослого большой запас прочности. Максимум во что это может вылиться — небольшие проблемы с органами пищеварения. Запором или изжогой, — отметил врач.
При этом во взрослом возрасте сколиоз грозит более частыми болями и напряжением в спине и шее. Человек будет ощущать постоянный дискомфорт.
Облегчить состояние можно с помощью грамотного массажа, лечебной физкультуры, физиотерапии. Главная задача — укрепить мышцы, которые чрезмерно расслаблены и, наоборот, растянуть спазмированные. Мануальная терапия подходит для снятия боли, по мнению Унмута, «только в качестве единичных сеансов», когда имеющийся дискомфорт невозможно снять другими методами.
У взрослых людей действительно сколиоз не прогрессирует. Если человек доживает до 25 лет с 3-й степенью патологии, вряд ли она превратиться в 4-ю к 50 годам. Существует другая опасность — различные осложнения, которые могут привести даже к инвалидности, сообщил в разговоре с NEWS.ru ортопед-травматолог Андрей Литвиненко.
У человека со сколиозом появляется остеохондроз. Это заболевание позвоночника, при котором межпозвоночные диски утрачивают способность к нормальному функционированию. Повышается вероятность грыж и протрузий межпозвонковых дисков. Также у людей с искривлением возникает корешковый синдром — сдавливание спинномозговых корешков с последующей болью. Чем раньше диагностирован у человека сколиоз, тем больше вероятность прогрессирования патологии, добавил врач. Например, если болезнь обнаружили в подростковом возрасте, уже к 50 годам стоит ждать неприятных сюрпризов. Хорошая новость — этого можно избежать.
Даже если спина у человека пока не болит, нужно ей заниматься. Важно поддерживать мышечный корсет. Упражнения, массаж, приём витаминов, ограничение некоторых физических нагрузок.
Чтобы сохранить спину, врач советует заниматься лечебной физкультурой, держать осанку, когда работаете или едете за рулём, носить удобную обувь и делать упражнения на растяжку. Даже БАДы помогут сохранить здоровье позвоночника. Укрепляют костную и мышечную ткань препараты кальция, фосфора и витамин Д3, отметил Литвинеко.