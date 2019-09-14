https://static.news.ru/photo/aa84e170-d699-11e9-958e-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в мире зафиксирована ранее неизвестная болезнь. От неё вскоре после заражения умерла женщина.

Название болезни пока не придумано. Инцидент с нею случился в Танзании, куда для расследования уже выехали специалисты ВОЗ, говорится в сообщении организации.

Отмечается, у жительницы Африки одновременно проявлялись симптомы вируса Эболы, лихорадки Денге и малярии. По мнению специалистов, это новый вид заболеваний.

Ранее News.ru сообщал, что посольство РФ в Непале предупредило российских путешественников о повышенном риске заражения лихорадкой Денге. По данным пресс-службы дипмиссии, в настоящее время количество инфицированных на территории южноазиатской страны приближается к отметке в 10 тысяч человек. Также известно о смертельных случаях. Россиянам рекомендовано воздержаться от поездки в южные районы Непала.