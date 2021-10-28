Собянин заявил о троекратном увеличении заражений COVID-19 среди детей

В Москве наблюдается двух-трёхкратное увеличение заражений COVID-19 среди несовершеннолетних. Это происходит в связи с распространением новых штаммов коронавирусной инфекции. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании клинического комитета по COVID-19, передаёт портал столичной мэрии.

К сожалению, количество заболевших детей в эту волну значительно больше, чем в предыдущую. Практически в два-три раза больше. Число госпитализаций ещё больше. Это требует, конечно, выработки новых подходов к лечению детей, — сказал Собянин.

По словам главного внештатного детского специалиста-нефролога столичного департамента здравоохранения, главврача детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой Исмаила Османова, выросло число заражений коронавирусом среди детей грудного и раннего возраста, их среди заболевших несовершеннолетних 10–11%. Он отметил, что сейчас в стационарах Москвы с COVID-19 находятся 175 детей, 13 тысяч проходят амбулаторное лечение.

Ранее в центре им. Гамалеи рассказали о вакцине от коронавируса для подростков «Спутник М». По словам руководителя лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра Владимира Гущина, препарат близок по составу к «Спутнику V», но учитывает возрастные особенности и должен свести к минимуму побочные эффекты. Он также сообщил, что вакцина прошла клинические исследования и готовится к одобрению Минздравом.