Россиянам рассказали, как получить корректный результат теста на антитела

Специалисты медицинских лабораторий рассказали россиянам, как избежать ошибок при сдаче тестов на антитела к COVID-19 и получить корректный результат. Об этом пишет РБК.

Эксперты отметили , что для получения точных данных по динамике антител в крови нужно сдавать количественные тесты на одинаковых тест-системах в одних и тех же лабораториях. Количественные тесты показывают концентрацию антител. Качественные тесты показывают, есть ли у человека антитела к коронавирусу в целом.

Исполнительный директор сети клиник «Семейный доктор» Эльвира Соколовская отметила, что на текущий день в нашей стране есть 150 тест-систем. Все они отличаются чувствительностью, антигенами и возможностью проведения качественных или количественных исследований.

Медицинский директор лабораторной службы "Хеликс «Дмитрий Денисов пояснил, что можно сравнивать результаты количественных тестов, сделанных на одной тест-системе, но в разное время для выявления динамики антител в крови. По его словам, сдавать такие тесты надо в одной лаборатории.

Результаты качественного теста зависят от используемых реагентов, сообщили в сети клиник «Медси». Также важно различать виды тестов на антигены и разные элементы вируса. К примеру, тесты на антитела IgM могут выявить острую фазу заболевания. В то же время тесты на IgG показывают, что человек уже переболел коронавирусом — антитела такого класса вырабатываются через несколько недель после заболевания.

Ранее британские и китайские учёные провели исследование, в котором доказали, что коронавирус не является делом рук человека, а имеет природное происхождение. Специалисты опубликовали статью, в которой аргументировали, почему коронавирус мог появиться только в природе.