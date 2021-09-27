Россиянам рассказали, как не заболеть осенью

Для того чтобы не болеть и укрепить свой иммунитет осенью, необходимо хорошо спать, правильно питаться и не забывать про физическую нагрузку. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

Если человек не высыпается, то всё, что накопилось плохого за день, не обнуляется и постоянно копится. Накопление приводит к тому, что иммунитет страдает. Также его снижают хронические затяжные стрессы, — отметил эксперт.

По его словам, осенью особенно важно правильно и хорошо питаться. То есть организм должен получать необходимые витамины и микроэлементы.

Терапевт считает, что в осеннее время не стоит забывать и о физической нагрузке. Она будет особенно полезна тем людям, у которых есть избыточный вес.

Физические нагрузки положительно действуют на иммунитет. Но если есть какие-то затяжные заболевания, то это тоже приводит к его ослаблению. Кроме того, если хотите быть здоровым, то закаляйтесь, — резюмировал Хухрев.

Ранее врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа рассказала, что с наступлением осени возрастает активность вирусов, поэтому россияне становятся более подвержены различным заболеваниям. Самое основное — это простуда, ОРВИ, грипп и вирусные ангины.