Россиянам посоветовали чаще ходить босиком

Ходьба босиком по натуральным поверхностям является хорошей профилактикой плоскостопия, а также позволяет мышцам быть в тонусе. Об этом «Москве 24» рассказала врач-рефлексотерапевт Ольга Баракшаева.
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Баракшаева пояснила, что песок может принимать форму стопы, таким образом, создаётся возвращение стопы к её естественной форме. Кроме того, благодаря неоднородности песка происходит микромассаж стопы во всех её зонах.
Также можно ходить босиком по асфальту, если в этом есть необходимость, но лучше выбирать естественные поверхности, — отметила она.
Ранее двигательный терапевт Артём Ранюшкин рассказал, что массаж помогает в лечении болей в теле, помогает расслабиться и способствует профилактике некоторых заболеваний. Однако он может и навредить организму, если не знать о противопоказаниях.