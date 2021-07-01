Россиянам посоветовали чаще ходить босиком

Ходьба босиком по натуральным поверхностям является хорошей профилактикой плоскостопия, а также позволяет мышцам быть в тонусе. Об этом «Москве 24» рассказала врач-рефлексотерапевт Ольга Баракшаева.

Медик советует гулять босиком по песку, камням и мокрой траве. Подобные прогулки, по её словам, станут дополнительным фактором закаливания и профилактикой любых простудных заболеваний.

Баракшаева пояснила, что песок может принимать форму стопы, таким образом, создаётся возвращение стопы к её естественной форме. Кроме того, благодаря неоднородности песка происходит микромассаж стопы во всех её зонах.

Также можно ходить босиком по асфальту, если в этом есть необходимость, но лучше выбирать естественные поверхности, — отметила она.

Ранее двигательный терапевт Артём Ранюшкин рассказал, что массаж помогает в лечении болей в теле, помогает расслабиться и способствует профилактике некоторых заболеваний. Однако он может и навредить организму, если не знать о противопоказаниях.