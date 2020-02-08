Минобороны России сообщило о создании запаса противовирусных препаратов от коронавируса. Он был сформирован в рамках комплексной работы по борьбе с инфекциями.
В госпиталях, амбулаторно-поликлинических подразделениях и медицинских подразделениях воинских частей создан запас лекарственных и профилактических средств, в том числе противовирусных препаратов, специальных средств транспортировки инфекционных больных, дезинфекционных средств и аппаратуры, — цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».
Специалисты подготовили ряд методических указаний по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий. Отдельно был налажен вопрос с Минздравом и Роспотребнадзором. Центры этих ведомств займутся круглосуточным мониторингом эпидемиологической обстановки.
Ранее NEWS.ru информировал об отправке самолёта МЧС в Китай. Он доставит на территорию страны около 183 кубометров гуманитарного груза.
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