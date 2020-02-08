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Врачи установили, что метаболиты кинуренина могут стать биомаркерами, которые помогут выявлять пациентов, у которых есть риск развития этого недуга. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Scientific Reports.

Врачи установили, что метаболиты кинуренина могут стать биомаркерами, которые помогут выявлять пациентов, у которых есть риск развития этого недуга. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Scientific Reports. Учёные опирались...