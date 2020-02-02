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Соблюдение диет в зимнее время может оказать пагубное влияние на здоровье, сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, для хорошо самочувствия необходимо придерживаться сбалансированного питания, которое обеспечивает организм достаточным количеством белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и клетчатки.

Полезно включать в рацион продукты всех групп — молочные, мясные, рыбные, злаки, овощи, фрукты и орехи. Есть их лучше небольшими порциями. Важно каждый день съедать свежие цитрусовые, яблоки или груши, а на гарнир готовить свежие, замороженные или консервированные овощи.

Чередуйте блюда из мяса, птицы и рыбы, дополняя их бобовыми и орехами, — посоветовали в Роспотребнадзоре.

Специалисты подчеркнули, что длительное ограничение или исключение животного белка может нарушить способность организма противостоять инфекционным заболеваниям.

Положительное влияние на здоровье окажет отказ от сладостей и фастфуда, а также регулярное питьё чистой воды, чая и морса.

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