Роспотребнадзор: эпидемия COVID-19 в РФ может закончиться к августу

https://static.news.ru/photo/9a3c98a4-40a1-11ea-8b1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency

Эпидемия коронавируса в России может закончиться в августе 2020 года. У многих граждан уже появится иммунитет, а сезонность вируса снизит число заболевших до сотен и даже единиц, что не играет серьёзной роли в масштабах страны. Об этом заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

В интервью РИА Новости Малеев отметил , что он ожидает в России летом значительное уменьшение заболеваемости.

Возможно, будут единичные случаи или даже сотни, но это не настолько существенно в масштабах страны. Таким образом, эпидемия в России может закончиться к августу, так как многие будут иметь иммунитет, а, учитывая сезонность вируса и снижение заболеваемости, то летом эпидемический потенциал коронавируса прекратится, — сказал академик.

При этом он не исключил нового роста заболеваемости с наступлением осени, поскольку люди начнут возвращаться из отпусков и активнее контактировать друг с другом.

Ранее NEWS.ru писал, что порядка одной тысячи жителей столицы, или 0,1%, заразились коронавирусной инфекцией после получения прививки, при этом большинство переносят болезнь в лёгкой форме.