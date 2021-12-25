Роcсиян предупредили о риске смерти спустя месяцы после COVID-19

Инсульт или инфаркт могут пережить пожилые люди с хроническими заболеваниями, которые несколькими месяцами ранее перенеси коронавирус. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков в беседе с URA.RU.

После того как они переболевают ковидом и вроде бы выздоровели, сохраняются симптомы: слабость, нарушения сердца, мозговой деятельности, нервной системы, психики. И самое плохое, что это прогрессирует и организм не может это компенсировать, — рассказал Крючков.

По его словам, особенно велик риск, если человек не проходил интенсивное лечение.

В результате проходит три-четыре месяца — и человек умирает, — заключил Крючков.

К возможным причинам смерти пациентов перечисленных категорий он отнёс болезни сердца и оторвавшийся тромб.

Ранее Крючков заявил, что переболевшим коронавирусом следует отказаться от серьёзных физических нагрузок на два месяца. По словам эксперта, у некоторых людей возникает миокардит после COVID-19, поэтому существует риск получить остановку сердца.