Роcсиян предупредили о риске смерти спустя месяцы после COVID-19
Иммунолог Крючков предупредил о риске смерти спустя месяцы после COVID-19 из-за тромбов
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
02:42, 26 декабря 2021
Фото: pixabay.com
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Инсульт или инфаркт могут пережить пожилые люди с хроническими заболеваниями, которые несколькими месяцами ранее перенеси коронавирус. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков в беседе с URA.RU.
После того как они переболевают ковидом и вроде бы выздоровели, сохраняются симптомы: слабость, нарушения сердца, мозговой деятельности, нервной системы, психики. И самое плохое, что это прогрессирует и организм не может это компенсировать, — рассказал Крючков.
По его словам, особенно велик риск, если человек не проходил интенсивное лечение.
В результате проходит три-четыре месяца — и человек умирает, — заключил Крючков.
К возможным причинам смерти пациентов перечисленных категорий он отнёс болезни сердца и оторвавшийся тромб.
Ранее Крючков заявил, что переболевшим коронавирусом следует отказаться от серьёзных физических нагрузок на два месяца. По словам эксперта, у некоторых людей возникает миокардит после COVID-19, поэтому существует риск получить остановку сердца.