Переболевших ковидом россиян призвали отказаться от спорта

Переболевшим коронавирусом следует отказаться от серьёзных физических нагрузок на два месяца, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. По словам эксперта, у некоторых людей возникает миокардит после COVID-19, существует риск получить остановку сердца. Об этом сообщает URA.RU.

Даже после лёгкого течения, особенно молодым людям ,очень важно пару месяцев не давать нагрузок. У значительного процента людей возникает миокардит. Он связан с воспалением сердечной мышцы. Проблема в том, что оно в покое, когда нет сильной нагрузки, проходит. А если случится нагрузка, это может дать резкий сбой, например аритмия, остановка сердца, — пояснил Крючков.

Он порекомендовал в этот период совершать прогулки на свежем воздухе, «час, два, три, но без переохлаждения». Он объяснил, что они помогут восстановиться быстрее.

Ранее южнокорейские учёные установили, что метаболический синдром в 11 раз увеличивает риск развития болезни Альцгеймера. Об этом сказано в новом исследовании, опубликованном в научном журнале Diabetology and Metabolic Syndrome («Диабетология и метаболический синдром»). В исследовании участвовали более 80 тысяч человек в возрасте 60 лет и старше. Метаболический синдром — это совокупность отклонений, таких как ожирение, гипертония, повышенный уровень сахара и холестерина в крови.