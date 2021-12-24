Назван синдром, увеличивающий риск развития Альцгеймера

Южнокорейские учёные установили, что метаболический синдром в 11 раз увеличивает риск развития болезни Альцгеймера. Об этом сказано в новом исследовании, опубликованном в научном журнале Diabetology and Metabolic Syndrome («Диабетология и метаболический синдром»). Сообщает Daily Express.

Метаболический синдром оказался связан с болезнью Альцгеймера, а не с сосудистой деменцией. У пациентов с метаболическим синдромом вероятность развития болезни Альцгеймера в 11,48 раз выше, чем у пациентов без метаболического синдрома, — сказано в работе специалистов.

В исследовании участвовали более 80 тысяч человек в возрасте 60 лет и старше. Метаболический синдром — это совокупность отклонений, таких как ожирение, гипертония, повышенный уровень сахара и холестерина в крови.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему люди, которые бросили курить, резко начинают толстеть. По словам эксперта, человек, который регулярно потребляет никотин через сигарету, подавляет выработку кишечного сока. С отказом от сигарет человек начинает более часто потреблять пищу.

Врач добавил, что, согласно данным нового исследования, после отказа от курения в толстом кишечнике появляются бактерии, которые на 100% влияют на аппетит.