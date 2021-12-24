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Назван синдром, увеличивающий риск развития Альцгеймера

Daily Express: метаболический синдром увеличивает риск развития Альцгеймера в 11 раз
04:35, 25 декабря 2021
Назван синдром, увеличивающий риск развития Альцгеймера Фото: Chris Emil Janssen/imago-images.de/Global Look Press
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Южнокорейские учёные установили, что метаболический синдром в 11 раз увеличивает риск развития болезни Альцгеймера. Об этом сказано в новом исследовании, опубликованном в научном журнале Diabetology and Metabolic Syndrome («Диабетология и метаболический синдром»). Сообщает Daily Express.

Метаболический синдром оказался связан с болезнью Альцгеймера, а не с сосудистой деменцией. У пациентов с метаболическим синдромом вероятность развития болезни Альцгеймера в 11,48 раз выше, чем у пациентов без метаболического синдрома, — сказано в работе специалистов.

В исследовании участвовали более 80 тысяч человек в возрасте 60 лет и старше. Метаболический синдром — это совокупность отклонений, таких как ожирение, гипертония, повышенный уровень сахара и холестерина в крови.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему люди, которые бросили курить, резко начинают толстеть. По словам эксперта, человек, который регулярно потребляет никотин через сигарету, подавляет выработку кишечного сока. С отказом от сигарет человек начинает более часто потреблять пищу.

Врач добавил, что, согласно данным нового исследования, после отказа от курения в толстом кишечнике появляются бактерии, которые на 100% влияют на аппетит.

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