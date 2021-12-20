Комаровский пояснил, почему бросившие курить резко толстеют

Врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему люди, которые бросили курить, резко начинают толстеть. По словам эксперта, человек, который регулярно потребляет никотин через сигарету, подавляет выработку кишечного сока. С отказом от сигарет, человек начинает более часто потреблять пищу. Видеозапись с рекомендациями специалиста доступна на официальном YouTube-канале Комаровского.

Активизация обмена веществ, ведь никотин его тормозит. Никотин тормозит выработку кишечного сока. Без никотина он начинает активно вырабатываться. Естественно, всё время хочется жрать. Проводили опыты на мышах с никотином, когда они прекращали его получать, они активно жрали, — пояснил Комаровский.

Врач добавил, что, согласно данным нового исследования, после отказа от курения в толстом кишечнике появляются бактерии, которые на 100% влияют на аппетит.

Ранее сообщалось, что ряд исследований показали, что корица способствует снижению сахара и холестерина в крови у больных диабетом второго типа. Участники одного из экспериментов употребляли до шести граммов специи в день на протяжении четырёх месяцев. В результате испытуемые стали чувствовать себя значительно лучше.

Было установлено, что корица снижает уровень сахара за счёт повышения чувствительности к инсулину и помогает ему активировать транспортировку глюкозы в клетки. Также корица содержит различные минералы и витамин А.