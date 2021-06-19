Реаниматолог назвал признаки солнечного удара

https://static.news.ru/photo/68949a52-d102-11eb-91aa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Слабость, головокружение, головная боль, иногда тошнота, рвота и потеря сознания являются признаками теплового или солнечного удара, рассказал в беседе с NEWS.ru врач — анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов. Медик добавил, что на солнце долго находиться опасно всем, независимо от возраста и хронических заболеваний.

Риск усиливается с годами и у пациентов, страдающих, в первую очередь, патологией сердца и сосудов: гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, нарушение мозгового кровообращения и т. д. При этих состояниях снижаются компенсаторные возможности — то есть способность приспособиться под вредную среду, отметил Гапонов.

В первую очередь, необходимо избегать самую жару — все дела делать утром и вечером, днём находиться в помещении. Находясь на улице, носить светлую одежду и особенно — светлые головные уборы. Если нужно долго идти по солнцепёку, лучше взять с собой воды, чтобы и пить при необходимости, и полить на голову, чтобы немного охладиться. Пить надо побольше, так как на жаре с дыханием и потом теряется много жидкости, что также опасно, — рассказал врач.

Он отметил, что иногда людям становится плохо в общественном транспорте, так что в самые жаркие дни лучше отказаться от поездок или пользоваться автомобилем с кондиционером.

И конечно, важный совет, которым никто не пользуется — не убиваться на даче/огороде, никакой урожай не стоит потерянного здоровья! Тем не менее ежегодно тысячи дачников по всей России съезжаются в приёмные отделения экстренных больниц, — подчеркнул анестезиолог-реаниматолог.

По словам Гапонова, при солнечном или тепловом ударе человека необходимо убрать в тень, обложить холодом шею, подмышки и пах в качестве первой помощи. Подойдут даже пельмени из морозилки, обёрнутые полотенцем. Пострадавшего можно укрыть мокрой тканью, постараться обеспечить приток свежего воздуха, если речь идёт о помещении.

Накануне глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей и жителей центра европейской части РФ о надвигающейся жаре. Температура воздуха прогреется к выходным до 30 градусов. На неделе с 21 июня ожидается жара до +34 градусов по Цельсию.

Знойная погода не время для жирной жареной пищи, от неё лучше отказаться, заявила в беседе с NEWS.ru диетолог и врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова. По её словам, в такие дни можно смело устраивать разгрузочные дни, а «очень классным» блюдом станет «правильный вариант окрошки».