Зависть — разрушающее чувство или стимул для роста? Психологи до сих пор спорят на эту тему. Также не утихают дискуссии по поводу того, можно ли разделить её на «чёрную» и «белую». В толковом словаре Ушакова значится такое определение понятия: желание иметь то, что есть у другого. NEWS.ru опросил психологов и выяснил, что зависть испытывают большинство людей, но с ней нужно работать. Тогда разрушительное чувство превратится в созидательное и принесёт полезные плоды.
Зависть, которую испытывает человек, можно разделить на два вида — мотивирующая и разрушающая. Первая относится к кратковременным, ярким эмоциям. Она является мотиватором для человека. Испытав её, он решает улучшить свою жизнь — заработать денег, завоевать женщину, поехать за границу, сообщил в беседе с NEWS.ru клинический психолог, основатель Центра рациональной психологии Михаил Хорс. Вторая, по мнению эксперта, длится долго и «разрушает человека», потому что является причиной хронического стресса. Такое чувство забирает силы и не даёт реализоваться в жизни.
Разрушающую зависть испытывают люди, которые живут под девизом: всё должно быть так, как я сказал. Это перфекционисты, очень требовательные к себе и к жизни.
В жизни встречаются два типа людей. Первые мыслят «языком решений», вторые — «языком проблем», сообщил в беседе с NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников. Одни стремятся любую ситуацию обратить себе в пользу. Чужие достижения их вдохновляют, являются «маяком». Другие везде ищут проблему и могут постоянно жаловаться на жизнь. Они как раз склонны к так называемой «чёрной зависти». То есть испытывают постоянный стресс, но не стремятся чего-то добиться самостоятельно. Людей из второй категории, по мнению психолога, гораздо больше, потому что так вести себя проще.
Чаще всего завидуют свободе другого человека и возможности самовыражаться. Зависть — это лакмусовая бумажка нереализованных потребностей, верный знак того, что вы себе что-то не позволяете, заявила в беседе с NEWS.ru психолог Екатерина Прибыш. По её словам, люди испытывают зависть больше всего к тому, что у них «болит». Например, мама с двумя детьми, которая сидит дома, завидует подруге, которая колесит по миру и свободна от обязательств.
Мир в виде другого человека вам показывает, что вы на самом деле желаете. Ваши истинные ценности не от ума, не по клише, а то, что действительно хочет душа. Чтобы избавиться от зависти, нужно переключить своё внимание с других на себя.
Женщины, по мнению, эксперта, испытывают это чувство чаще мужчин, потому что слабый пол больше склонен сравнивать себя с кем-то. У мужчин же более независимые сужения и «собственное представление о себе, цели, планах». К тому же дамы чаще концентрируются на внешней стороне жизни.
Чтобы избавиться от разрушительного чувства «чёрной зависти», психологи советуют несколько хороших приёмов. Например, можно подумать, что скрывается за внешним благополучием объекта зависти. Часто у человека может быть всё не так хорошо, как кажется на первый взгляд. Например, бизнес-леди на самом деле является глубоко несчастным в личной жизни человеком. Также хороший способ быстро избавиться от приступа зависти — сделать комплимент человеку в отношении того, чему вы завидуете. Доказано, что такой приём работает. Также эффективный способ побороть негативное чувство — научиться ценить то, что уже имеете. Можно даже выписать на бумагу все свои «плюсы» и убедиться, что их не так уж и мало.
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