Зависть — разрушающее чувство или стимул для роста? Психологи до сих пор спорят на эту тему. Также не утихают дискуссии по поводу того, можно ли разделить её на «чёрную» и «белую». В толковом словаре Ушакова значится такое определение понятия: желание иметь то, что есть у другого. NEWS.ru опросил психологов и выяснил, что зависть испытывают большинство людей, но с ней нужно работать. Тогда разрушительное чувство превратится в созидательное и принесёт полезные плоды.

Зависть, которую испытывает человек, можно разделить на два вида — мотивирующая и разрушающая. Первая относится к кратковременным, ярким эмоциям. Она является мотиватором для человека. Испытав её, он решает улучшить свою жизнь — заработать денег, завоевать женщину, поехать за границу, сообщил в беседе с NEWS.ru клинический психолог, основатель Центра рациональной психологии Михаил Хорс. Вторая, по мнению эксперта, длится долго и «разрушает человека», потому что является причиной хронического стресса. Такое чувство забирает силы и не даёт реализоваться в жизни.

Разрушающую зависть испытывают люди, которые живут под девизом: всё должно быть так, как я сказал. Это перфекционисты, очень требовательные к себе и к жизни. Михаил Хорс клинический психолог и писатель клинический психолог и писатель

В жизни встречаются два типа людей. Первые мыслят «языком решений», вторые — «языком проблем», сообщил в беседе с NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников. Одни стремятся любую ситуацию обратить себе в пользу. Чужие достижения их вдохновляют, являются «маяком». Другие везде ищут проблему и могут постоянно жаловаться на жизнь. Они как раз склонны к так называемой «чёрной зависти». То есть испытывают постоянный стресс, но не стремятся чего-то добиться самостоятельно. Людей из второй категории, по мнению психолога, гораздо больше, потому что так вести себя проще.

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Чаще всего завидуют свободе другого человека и возможности самовыражаться. Зависть — это лакмусовая бумажка нереализованных потребностей, верный знак того, что вы себе что-то не позволяете, заявила в беседе с NEWS.ru психолог Екатерина Прибыш. По её словам, люди испытывают зависть больше всего к тому, что у них «болит». Например, мама с двумя детьми, которая сидит дома, завидует подруге, которая колесит по миру и свободна от обязательств.

Мир в виде другого человека вам показывает, что вы на самом деле желаете. Ваши истинные ценности не от ума, не по клише, а то, что действительно хочет душа. Чтобы избавиться от зависти, нужно переключить своё внимание с других на себя. Екатерина Прибыш психолог психолог

Женщины, по мнению, эксперта, испытывают это чувство чаще мужчин, потому что слабый пол больше склонен сравнивать себя с кем-то. У мужчин же более независимые сужения и «собственное представление о себе, цели, планах». К тому же дамы чаще концентрируются на внешней стороне жизни.

Oleksiy Maksymenko/imageBROKER.com/Global Look Press

Чтобы избавиться от разрушительного чувства «чёрной зависти», психологи советуют несколько хороших приёмов. Например, можно подумать, что скрывается за внешним благополучием объекта зависти. Часто у человека может быть всё не так хорошо, как кажется на первый взгляд. Например, бизнес-леди на самом деле является глубоко несчастным в личной жизни человеком. Также хороший способ быстро избавиться от приступа зависти — сделать комплимент человеку в отношении того, чему вы завидуете. Доказано, что такой приём работает. Также эффективный способ побороть негативное чувство — научиться ценить то, что уже имеете. Можно даже выписать на бумагу все свои «плюсы» и убедиться, что их не так уж и мало.