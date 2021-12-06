«Просто неможется»: Мясников назвал неочевидный признак инфаркта

Зачастую пациенты недооценивают опасность тошноты, которая может быть симптомом сердечного приступа. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». По его словам, отдышка и сердцебиение не всегда сигнализирует о о предынфарктном состоянии. Человек может даже ходить мрачный, говоря, что ему «просто неможется».

Он просто будет ходить «серый», мрачный, будет говорить: «Что-то меня как-то подташнивает». Часто он даже не может сказать, что у него это и не боль, и не тошнота, просто неможется ему, — пояснил Мясников.

По словам теледоктора, он не раз сталкивался с подобными ситуациями, когда люди не обращали внимание на этот симптом. Мясников подчеркнул, что к врачу следует обращаться при наличии любого симптома, мешающего жизни.

Ранее Александр Мясников рассказал, что умеренное потребление красного мяса не ведёт к увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Он отметил, что до 2020 года весь мир считал, что такое мясо ведёт к развитию болезней сердца, однако перед самой пандемией коронавируса данные пересмотрели. В результате выяснилось, что достоверной информации о развитии атеросклероза и других заболеваний сердечно-сосудистой системы при употреблении красного мяса нет.