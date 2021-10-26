Мясников рассказал о влиянии красного мяса на болезни сердца

Умеренное потребление красного мяса не ведёт к увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам врача, до 2020 года весь мир считал, что красное мясо ведёт к развитию болезней сердца, однако перед самой пандемией коронавируса данные пересмотрели . В результате выяснилось, что достоверной информации о развитии атеросклероза и других заболеваний сердечно-сосудистой системы при употреблении красного мяса нет.

В больших количествах красное мясо может увеличить риск онкологии кишечника. Про сердце мы теперь не столь уверены... Сегодня уже не столь категорично об этом говорят, как мы говорили все эти десятилетия, — подчеркнул Мясников.

Тем не менее, медик призвал есть красное мясо умеренно и не чаще трёх раз в неделю.

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