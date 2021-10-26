Попкорн назвали одним из самых полезных лакомств для сердца и сосудов

Попкорн, приготовленный в домашних условиях, без добавления сахара и ароматизаторов, является отличным суперфудом, способствующим улучшению работы желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, и состоянию кожи. Об этом в интервью РИА Новости сообщила нутрициолог и диетолог Надежда Цапкина.

Воздушная кукуруза, из которой готовят попкорн, содержит витамины группы В, железо, цинк, медь, калий, магний, фосфор, марганец и полифенольные антиоксиданты. Все эти элементы помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и возникновения проблем с пищеварением, — объяснила врач.

При этом она подчеркнула, что сладкий и приготовленный в масле попкорн сильно повышает уровень холестерина в крови, а одно маленькое ведёрко лакомства содержит 600 килокалорий., что представляет уже не безвредный перекус, а «настоящую бомбу», которая ведёт к набору веса и различным заболеваниям.

Что касается солёного попкорна, то он нарушает водный баланс в организме и провоцирует возникновение отёков и целлюлита. Трансжиры и их масла являются катализаторами развития раковых опухолей и провоцируют заболевания дыхательной системы, что особенно опасно для страдающих астмой.

Жир из лакомства под воздействием высоких температур начинает выделять токсичное вещество диацетил, которое в некоторых случаях приводит к возникновению фиброза легких и болезни Альцгеймера. Вкусовые добавки вызывают различные заболевания желудочно-кишечного тракта, — рассказала Надежда Цапкина.

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