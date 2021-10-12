Врач и телеведущий Александр Мясников развеял мифы о вреде популярных пищевых привычек. В их числе утверждение о необходимости пить не менее двух литров воды в день, миф о вредности кофе и вредности запивания еды. Об этом он сообщил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Доктор опроверг распространённое утверждение о том, что необходимо пить не менее двух литров воды в день. Он напомнил, что человек получает некоторое количество жидкости вместе с едой, а в день нужно выпивать минимум пол-литра воды. Именно этого количества хватает, чтобы покрыть дефицит воды, выделяемой из организма с потом, дыханием и мочой.

Также Мясников назвал заблуждением мнение о том, что нельзя пить больше двух чашек кофе в день. Врач подчеркнул, что употребление кофе является профилактикой цирроза и рака печени, предотвращает инсульт, инфаркт и аритмию. Он посоветовал всем, кто любит пить много кофе, отказаться от сладких тонизирующих напитков и зелёного чая, так как в них содержится много кофеина.

Вы должны принимать не больше 300 миллиграммов кофеина, — пояснил телеведущий.

Помимо этого, врач развеял миф о том, что еду нельзя запивать, пояснив, что это не должно нарушать процесс пищеварения. При этом запивать еду следует водой, а не молоком или соком, так как сок содержит большое количество сахара, а молоко считается калорийным продуктом.

Ранее доктор посоветовал не есть каждый день горячий суп, назвав его нездоровой, жирной и достаточно калорийной пищей. Вместе с тем он признал, что горячая пища способствует выделению желудочного сока и пищеварению в целом.