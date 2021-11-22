Популярные в России продукты назвали вредными

Некоторые продуты, которые приняты относить к числу полезных, на самом деле могут принести вред организму человека. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» заявил врач-диетолог Евгений Арзамасцев. К числу потенциально опасных он отнёс, в частности, тунца, йогурт, яблоки и ряд других.

По словам диетолога, тунец опасен тем, что эта рыба способна накапливать в себе тяжёлые металлы, в частности ртуть.

Тунец — это большая рыба, с большим сроком жизни. А чем дольше живёт рыба, тем больше вредных компонентов она может накопить, — пояснил врач.

Что касается йогурта, то в него, по словам специалиста, могут добавлять не только фрукты, но и красители, консерванты и сахар.

Неутешительную информацию представил Арзамасцев для любителей овсянки. Он отметил, что овсяные хлопья быстрого приготовления могут привести к нарушению обмена веществ из-за своей быстрой усвояемости.

Есть овсяные хлопья, а есть цельная овсянка. Овсяные хлопья — это тот продукт, который максимально быстро обработан, — рассказал диетолог.

Также Арзамасцев призвал тщательно подходить к выбору импортных яблок. По его словам, такие плоды, скорее всего, сильно обработаны.

Их кожура покрыта воском для того, чтобы они были красивыми, а еще на них наносятся антигрибковые вещества для сохранности от паразитов и грибка во время перевозки, — предупредил диетолог.

Ранее врач-диетолог Виктор Жиляев рассказал, что неправильное питание может привести не только к проблемам с пищеварительной системой, но и к депрессии. Речь идёт о продуктах, богатых животными жирами, потому что содержащийся в них холестерин повышает риск депрессии на 40%.