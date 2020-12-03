Попова: в России разрабатывают более 10 вакцин от коронавируса

https://static.news.ru/photo/8653d840-3595-11eb-8e02-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Помимо вакцин от коронавируса центра Гамалеи, центра «Вектор» и центра Чумакова в России в данное время разрабатывают ещё не менее десяти препаратов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Их не меньше десяти в стране сегодня разрабатывается, — сказала руководитель ведомства в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, сколько ещё вакцин разрабатывается в стране, помимо трёх известных.

Попова уточнила, что в центре «Вектор» разрабатывают ещё три вакцины.

Надеемся, что они будут очень успешными. Это и объединённая вакцина от коронавируса и гриппа, она на основе вируса кори. Целый ряд разработок реализуется сегодня, — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Ранее президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели (7–13 декабря). В первую очередь прививку получат врачи и учителя. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что россиян будут прививать исключительно в добровольном порядке и бесплатно.

В РФ в настоящее время зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона». Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса. В ведомстве готовы рассмотреть документы от зарубежных производителей, если они будут поданы в соответствующем порядке, писал NEWS.ru.