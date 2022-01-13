В Подмосковье могут ввести ограничения при осложнении ситуации с COVID-19

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что в регионе могут быть введены ограничения при осложнении эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Если на то будут основания, конечно, ограничения [будут вводиться]. <...> Всё, что связано с режимом в транспорте. Это уже всем хорошо известные мероприятия. Если будет такая угроза, то, безусловно, мы будем реагировать. Сидеть сложа руки мы точно не будем, — сказал Воробьёв.

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло за минувшие сутки на 21 155, до 10 723 305, говорится в сообщении федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Как ранее заявила глава ФМБА Вероника Скворцова, доля нового штамма «омикрон» составляет 76% среди заболевших в выборке. До этого она объявила о том, что в России зарегистрирована тест-система для выявления штамма «омикрон». Её разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства.

Вирусолог из Китая Чжан Вэньхун считает, что «омикрон»-штамм несёт в себе наибольшую угрозу для людей со слабой или ослабленной иммунной системой. По его словам, ограничительные барьеры между странами могут быть отменены только в случае, когда у людей будет выработан коллективный иммунитет. Для его достижения необходимо проходить процедуру вакцинации, подчеркнул специалист.