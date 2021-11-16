Pfizer испытает в России новое лекарство от COVID-19

Росздравнадзор выдал американской фармацевтической компании Pfizer разрешение на проведение в РФ клинических испытаний эффективности нового лекарства от коронавируса Paxlovid, пишет газета «Ведомости». В компании заявили, что препарат способен снизить риски госпитализации и летального исхода на 89%.

Как отмечается в государственном реестре лекарственных средств, в тестах будут участвовать 90 человек старше 18 лет из Московской области, Санкт-Петербурга, Смоленска, Барнаула и других городов. Условием является контакт на дому с пациентами, имевшими симптомы коронавирусной инфекции.

Препарат Paxlovid состоит из ингибитора протеазы и ритонавира. Pfizer проводит глобальные испытания лекарства. По словам представителя компании, к ним привлечены семь тысяч граждан разных стран, в том числе России. Если локальные регулирующие ведомства одобрят лекарство, компания обеспечит его доступ на фармацевтический рынок этих государств.

Ранее сообщалось, что препарат от Pfizer на 89% снижает риск госпитализации и смерти от коронавируса. Это подтвердили исследования с участием 1,2 тысячи пациентов. Все они имели шансы на развитие неблагоприятного сценария болезни. Часть добровольцев получали плацебо. Те, кто принимал новое лекарство, реже попадали в больницу. Кроме того, никто из них не умер, тогда как среди принимавших плацебо скончались десятки заболевших.