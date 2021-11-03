Pfizer заявила о создании лекарства от COVID-19

В американской компании Pfizer рассказали о создании эффективного средства от коронавируса, которое способно на 89% сократить риск госпитализаций и летального исхода после перенесённого COVID-19. Об этом сообщили на сайте компании.

По данным фармгиганта, в исследованиях принимали участие 1,2 тысячи пациентов с COVID-19. У всех были шансы, что болезнь будет развиваться по неблагоприятному сценарию.

Уточняется, что часть добровольцев получали плацебо. Те, кто принимал настоящий препарат, реже попадали в больницу. Кроме того, никто из них не умер, тогда как среди принимавших плацебо скончались десятки заболевших.

По словам исполнительного директора Pfizer Альберта Бурлы, новый препарат позволит избежать девяти из 10 госпитализаций при заражении COVID-19.

Ранее стало известно, что испытания вакцины от коронавируса Pfizer, которые вела исследовательская организация Ventavia в штате Техас осенью 2020 года, проходили со значительными нарушениями. О них рассказала бывший региональный директор организации Брук Джексон.