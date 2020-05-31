Педиатр рассказала, как детям правильно дышать после болезни

https://static.news.ru/photo/21feb832-a3fb-11ea-87cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Авилов Александр / АГН«Москва»

Восстановиться после перенесённых вирусных заболеваний детям лучше всего помогают дыхательные упражнения. Их можно проводить в увлекательной игровой форме, рассказала главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева.

Например, это могут быть упражнения, в которых выдох в два-три раза превышает вдох.

Можно дуть на вертушку-пропеллер. Можно дышать на стекло и потом рисовать на нём пальцем. Это упражнение позволяет сохранять открытыми дыхательные пути и помочь восстановлению после болезни, — объяснила Одинаева.

Помогать в реабилитации и восстанавливать лёгочную ткань помогает и пение. Однако делать это следует спокойно и без усилий. Поэтому нужно выбирать самые простые композиции, посоветовала педиатр.

Кроме того, полезно пребывание и на свежем воздухе. Но важно не забывать о мерах защиты и соблюдать социальную дистанцию. В предстоящие солнечные дни стоит позаботиться о солнцезащитных средствах с индексом от 50 до 30 SPF и панамах, а кроме того — не разрешать детям много времени проводить на жаре.

Ранее NEWS.ru писал, что показатель детской смертности в России является одним из самых низких за всю историю. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.